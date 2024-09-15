Певицу Лолиту Милявскую раскритиковали за выход в облегающем комбинезоне. Комментарии опубликованы в Telegram-канале издания "СтарХит".

60-летняя Лолита Милявская выступила на вечеринке Okko по случаю закрытия кинофестиваля "Новый сезон", которая состоялась 14 сентября на "Розе Хутор". Певица вышла на сцену в зеленом облегающем комбинезоне, который был украшен кристаллами. Поп-исполнительнице сделали укладку и макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами.

Интернет-пользователи не оценили образ знаменитости.

"Жаба на болоте. Зачем ей этот костюм?", "Жуть. Фигура отвратительная", "Костюм лягушки из ТЮЗа", "Фигура жуть", "Лолита, как всегда, женщина без комплексов, но ее наряд не по возрасту", — писали в комментариях.

До этого Лолита испытывала трудности с концертной деятельностью после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Мероприятие прошло 20 декабря 2023 года в клубе "Мутабор". Среди гостей были такие звезды, как Лолита, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.