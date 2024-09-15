Студию Урганта отдали под другое шоу

Поклонники надеялись, что Иван Ургант вернется на вернется на Первый канал, однако этого не случилось. А сейчас уже можно говорить о том, что опальный шоумен лишился своей студии. Там теперь снимают футбольное шоу «Футбол — больше, чем игра».

В социальных сетях выложены фотографии с записи программы. В знакомом публике интерьере за столом вместо Урганта сидит Гусев, который беседует с известными спортсменами.

Фолловеры указала на то, что что новая команда даже не позаботилась о том, чтобы изменить узнаваемую обстановку и оформление, пишет Экспресс Газета.

Напомним, Ургант был бессменным ведущим телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале на протяжении десяти лет. Передача пропала из эфира в феврале 2022 года после изменения сетки вещания.

В настоящий момент актер очень много путешествует по миру вместе с семьей или по работе. В основном Ургант ведет частные мероприятия и праздники.