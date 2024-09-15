Раскрыто отношение Галкина* к выводам суда

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отрицает ведение политической деятельности, а также утверждает, что признание иноагентом нарушает его права и свободы. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось ТАСС.

«Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства. Внесение Галкина М. А. в список иностранных агентов является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни», — говорится в решении Мосгорсуда.

Мосгорсуд: Галкин* использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды

Как стало известно ранее, суд установил, что Галкин использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Так, юморист во время своих выступлений за рубежом поднимает вопросы внутренней и внешней политики России.

Также Центр противодействия экстремизму МВД России выяснил, что юморист Галкин ведет политическую деятельность в интересах иностранных источников.