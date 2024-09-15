Мосгорсуд: Галкин* использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды

Юморист Максим Галкин* использует зарубежные концерты для пропаганды антироссийских идей. Соответствующая информация указана в документах Мосгорсуда.

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Там говорится, что шоумен использует свои выступления для поднятия вопросов внутренней и внешней политики РФ в негативном ключе.

— Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов, — говорится в решении Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина* иноагентом.

Там также сказано, что на таких концертах Галкин* распространяет недостоверные сведения о спецоперации на Украине, дискредитируя действия Вооруженных сил Российской Федерации, передает ТАСС.

Ранее стало известно о конфликте между Галкиным* и его зрителем на концерте в Юрмале. Сообщалось, что мужчина специально выкупил место в первом ряду, чтобы в течение мероприятия оскорблять выступающего. Юморист спокойно отреагировал на выпады гостя, но позже все-таки вступил в перепалку. Зритель хотел подарить юмористу красные гвоздики и стал раскладывать их на сцене нечетным количеством.

Юморист Максим Галкин* обжаловал отказ в исключении его из числа иностранных агентов. Это решение Второй кассационный суд общей юрисдикции вынес еще в конце мая, но комик обратился в суд по этому поводу только сейчас. Дата заседания пока не назначена. Какие основания могут быть у суда, чтобы снять с человека статус иноагента, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента