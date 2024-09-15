Суд установил цель зарубежных концертов Галкина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и что статус иноагента существенно нарушает его права и свободы. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"С распоряжением Минюста России не согласен, считает его незаконным, нарушающим его права и свободы, противоречащим российскому законодательству и международному праву. Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства. Внесение Галкина М. А. в список иностранных агентов является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни", - сказано в документе.

Суд с позицией артиста не согласился, отметив в своем решении, что судом получены доказательства, что Галкин активно занимается политической детальностью в интересах иностранного источника финансирования.

Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Согласно позиции Минюста, он находится под иностранным влиянием. Галкин - российский артист, пародист, бывший телеведущий "Первого канала" и канала "Россия-1". По имеющимся данным, проживает в Израиле.

Причиной признания иноагентом стали посты юмориста в социальных сетях, в которых он осуждал политику России и проведение СВО, а также видео с его концертов с выступлениями на политическую тематику. Сам Галкин подал иск в суд к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Первая и апелляционная инстанции отклонили его исковое заявление. Сейчас жалоба Галкина на это решение направлена в Верховный суд РФ.