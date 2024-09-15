Земфира* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента

Российская исполнительница Земфира Рамазанова (признана иноагентом) обжаловала в Верховном суде РФ отказ исключить ее из реестра иноагентов, сообщает ТАСС.

14 июня 2023 года в Москве Замоскворецкий суд отклонил иск певицы к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов. На момент рассмотрения искового заявления, на своем сайте, в аккаунте в соцсети и на YouTube-канале исполнительница размещала публикации, в которых выражала несогласие с действиями России и осуждала проведение специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила справку, из которой следует, что Земфира неоднократно получала финансовую поддержку от иностранных источников. Певица безуспешно пыталась добиться отмены решения Минюста в апелляционной и кассационной инстанциях.