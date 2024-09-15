Земфира* обратилась в Верховный суд

Земфира* подала жалобу в Верховный суд, пытаясь снять с себя статус иноагента
Певица Земфира Рамазанова* (признана в РФ иноагентом) обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.
"Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста РФ о включении ее в реестр иноагентов", - сообщили в суде.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена, отмечает агентство.
Напомним, в мае этого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Земфире в снятии с нее статуса иноагента. Ранее такой же иск певицы отклонил и Замоскворецкий суд Москвы.
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Напомним, Земфира была включена в перечень иноагентов 10 февраля 2023 года. По данным Минюста, певица открыто выступала в поддержку Украины, вела концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку из иностранных источников.
Ранее с аналогичными жалобами до Верховного суда дошли признанные в России иноагентами юморист Максим Галкин и фронтмен группы "Ногу свело" Максим Покровский.