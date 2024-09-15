«Живем без мам»: Манучаров рассказал, что его жена бросила семью и уехала в США

Актер и режиссер Вячеслав Манучаров рассказал, что теперь воспитывает детей в одиночку. От предыдущего брака у него есть 13-летняя дочь Арина, мать которой погибла. В новом браке с гражданкой США у него родилось еще двое детей. Однако его вторая жена, Дора Надеждина, неожиданно решила покинуть семью и уехать в Америку.

© Вечерняя Москва

— Мы живем без мам. Так получилось, — рассказал актер.

Манучаров рассказал, что в последнее время его жена стала слишком много общаться со своими родственниками из-за рубежа, ее поведение резко изменилось. В итоге она решила уйти от мужа и детей.

Вячеслав Манучаров рассказал, как пережил смерть первой жены: «Ходил с дочкой к психологу»

В аэропорту Шереметьево Надеждина была задержана правоохранительными органами, которые сообщили Манучарову, что его жена вместе с детьми собирается покинуть Россию и улететь в США. Чтобы увезти детей с собой, Надеждиной нужно было получить разрешение от отца детей.

Манучаров пытался дозвониться до жены, но она не брала трубку. Он прибыл в аэропорт буквально через десять минут после того, как самолет вылетел в Нью-Йорк. Актер думал, что дети уже летят в самолете, но оказалось, что они все еще были в аэропорту, в то время как их мама уже находилась на пути в США. Об этом Манучаров рассказал в беседе с Борисом Корчевниковым в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, как однажды поругалась с мужем из-за певицы Ольги Бузовой. Так, около семи лет назад во время посиделки с друзьями разговор внезапно зашел об успешной музыкальной карьере Бузовой. В итоге все переругались «вдребезги», а позже уже смеялись над нелепостью ситуации.