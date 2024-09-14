Джиган и Самойлова собрались разводить «счастливых кур»

Оксана Самойлова выложила в микроблоге фотоотчет нового приобретения – домика с вольером для кур. Курятник действительно выглядит весьма симпатичным. Постройку уже установили на территории загородного дома семьи.

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«Зацените Особняк для кур. Счастливые куры будут нести счастливые яйца», — написала Оксана.

Фолловеры уже посмеялись над новой игрушкой звездного семейства. Они предположили, что пара копирует Бекхэмов, которые сейчас страстно увлечены садом и разведением птицы, пишет Gazeta.ru

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У Джигана и Самойловой четверо детей, три дочери и сын. Оксана говорит, что старается воспитывать детей так, чтобы они выросли не избалованными, несмотря на хороший достаток в семье. Недавно, например, она призналась, что платит наследникам за хорошие оценки, а за плохие лишает всех заработанных ранее денег.

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