Джин Симмонс из KISS посоветовал Моррисси возродить The Smiths без Джонни Марра

Басист и вокалист глэм-рок-коллектива KISS Джин Симмонс заявил, что группа The Smiths может воссоединиться без гитариста Джонни Марра.

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«Если вы выйдете на улицу и, при всем уважении к Джонни Марру, спросите обычного человека: "Кто такой Джонни Марр?", он не поймет, о ком вы говорите», — сказал Симмонс в интервью Forbes.

Артист также предложил экс-лидеру The Smiths Моррисси ради реюниона «избавиться от гитариста» вовсе.

Комментарий Джина относится к недавнему заявлению Моррисси, согласно которому Марр «заблокировал» релиз сборника хитов коллектива. Ранее музыкант рассказал, что Джонни проигнорировал предложение о воссоединении The Smiths в туре.

«Сказать "нет" 100 миллионам долларов — безумие. Какая еще работа даст вам столько?!» — высказался по этому поводу Симмонс.

В апреле Моррисси выкупил права на свой невышедший альбом Bonfire Of Teenagers у лейбла Capitol Records.