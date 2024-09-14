Покупательницу квартиры Долиной «почти довели до нервного срыва»

Лариса Долина потеряла жилье и сбережения из-за мошеннической аферы. Сейчас певица судится с Полиной Лурье, купившей ее квартиру, надеясь вернуть апартаменты.

Адвокат Лурье заявляет о том, что она - добросовестный приобретатель и к мошенникам никакого отношения не имеет, сообщает Тeleprogramma.

«Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег... Полину уже почти довели до нервного срыва», — заявил представитель Лурье.

На досудебную встречу с новой хозяйкой квартиры Долина не пришла, направив своих юристов.

Российская певица Лариса Долина, недавно лишившаяся квартиры из-за аферистов, оказалась владелицей целого здания в центре Москвы. Помещение артистке подарил поклонник. Планируется, что артистка откроет там свой джазовый клуб. Подготовка к этому идет уже около двух лет.