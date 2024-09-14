Пресняков объяснил, почему может появиться на сцене полуголым

Владимир Пресняков заявил на дне рождения «Русского Радио», что иногда задерживает свои концерты. И вовсе не потому, что опаздывает. Певец, по его словам, опаздывать на выступления привычки не имеет - этому его научил отец, участник ВИА «Самоцветы» Владимир Пресняков-старший.

Он считает, что подобное – неуважение к зрителям, пишет 5 Канал.

Однако порой концерты все же приходится начинать с опозданием. Это происходит из-за того, что не все зрители могут прийти вовремя.

Пресняков объяснил, что зрителей всегда предупреждают о задержке и включают музыку , всячески стараясь развлечь присутствующих.

«И мы обычно объясняем людям, ставим музыку, либо выходим в трусах и их чем-то занимаем. Ну полуголыми», — сказал певец.

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым с 2010 года. Вместе супруги не только воспитывают двоих детей, но и активно выступают на концертах и частных мероприятиях.