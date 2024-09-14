Клава Кока показала свою семью

Клава Кока всегда отмечает, что у нее очень дружная семья. Она всегда заботится о родных. Звезда регулярно возит на море маму, помогает ей и бабушке, пишет Тeleprogramma.

Накануне певица выложила в микроблог фотографию, на которой запечатлены три поколения женщин ее семьи. Все родственницы – тетя, мама и бабушка Клавы очень похожи друг на друга и все прекрасно выглядят

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Ранее певица из Екатеринбурга Клава Кока назвала «полной чушью» публикации СМИ о том, что ее могут признать иноагентом из-за выступления в Германии.

Группа общественников обратилась в Генпрокуратуру с просьбой присвоить статус иноагента артистам (в их числе и Клава Кока), которые выступали в рамках фестиваля Glamotion в Германии. Указывалось, что один из организаторов якобы поддерживает Украину.

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