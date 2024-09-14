Mia Boyka не будет отмалчиваться в ситуации с девочкой-квадробером.

Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) стала гостьей нового выпуска «Шоу Воли». В эфире шоу Мария прокомментировала скандал, развившийся после того как на концерте в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку Марьяну. Об этом пишет Gazeta.ru.

Девочка, одетая в костюм кошки, потерялась в толпе и оказалась на сцене. Бойко сказала ребенку, что ей совершенно незачем притворяться животным. Из-за этого замечания певицу начали публично травить.

Несмотря на шквал осуждения, звезда остается на собственной позиции.

«Я столько лет шла к тому, чтобы стать медийным лицом и лидером мнений в нашей стране не для того, чтобы сейчас отмалчиваться. Я искренне считаю, что в нашей стране дети в лоток гадить не будут. И кошачий корм дети тоже есть не будут», — отметила Мария.

Также Бойко сообщила, что из-за этой истории она рассорилась со многими коллегами по шоу-бизнесу.

Mia пояснила, что квадробинг пришел в Россию с Запада, где, по ее словам, «разлагается общество». Дети надевают на себя хвосты, мяукают, шипят и пристают к людям. Бойко называет такое поведение аморальным.