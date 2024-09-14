Тимати заподозрили в увлечении новой девушкой

В социальных сетях подписчики нынешней подруги Тимура Юнусова Валентины Ивановой обсуждают свежую проблему - посты девушки перестал лайкать ее возлюбленный.

Фолловеры связывают потерю интереса к публикациям Валентины с появлением на горизонте рэпера телеведущей Олесей Иванченко, сообщает издание super.ru.

На платформе «VK Видео» вышло шоу «Натальная карта» с Тимати, посмотрев которое, частности, зрители решили, что между рэпером и ведущей программы Олесей Иванченко появилось взаимное притяжение. Подогрел ситуацию Тимати, который опубликовал в микроблоге фото из телефонной будки с подписью:

«Олесь, я устал говорить с автоответчиком».

Слухи о том, что Тимати встречается с Валентиной Ивановой появились зимой 2021 года. В апреле 2022-го рэпер и модель впервые вышли в свет вместе. В декабре того же года певец вместе с возлюбленной посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана. Недавно Тимати намекнул, что планирует сделать предложение руки и сердца Валентине Ивановой