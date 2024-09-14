Кушанашвили высказался о любвеобильности Харламова

Отар Кушанашвили принял участие в развлекательном шоу «Кстати» Medium Quality и «VK Видео». Несмотря на то, что он проходит достаточно тяжелый курс лечения от онкологии, Отар активно выступал с фирменными саркастическими шутками в сторону известных персон.

Харламов и Ковальчук месяц назад официально поженились. По этому поводу Кушанавили тоже высказался, пишет СтарХит.

«Гарик, поздравляю тебя, с тем, что ты женился… В третий раз? Я считал в седьмой. Ну ладно, в третий… Черт тебя знает. Каждый раз, когда я куда-то заглядываю, чтобы кого-то пропесочить, у тебя вялый роман с кем-то. У тебя были романы со всеми, кроме меня!», - заявил он.

Что же касается личной жизни юмориста, то Кушанашвили намекнул, что Харламов может «сломать судьбу» девушки.

«И эта Ковальчук… Это создание, которой он сломает судьбу. Дай Бог вам счастливой семейной жизни!» — отметил журналист.

Харламов ранее был женат дважды. Его первой супругой была предпринимательница Юлия Лещенко. Они были в браке с 2009 по 2013 год. В 2013-м комик женился на актрисе Кристине Асмус. Через год у них родилась дочь. Девочку назвали Анастасией. В 2020-м Харламов и Кристина Асмус официально развелись.