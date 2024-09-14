Айза рассказала, какой подарок сделала сыну на 14-летие

Айза-Лилуна Ай сообщила, какой супер-подарок сделала 14-летнему сыну Сэму на день рождения. Собственно, 14 лет исполнилось юноше весной, но с покупкой квартиры пришлось немного подождать.

© РИА НОВОСТИ

Блогер напомнила, что когда-то ей родители помогли с приобретением жилья. Теперь пришла ее очередь помогать своим детям, пишет портал passion.ru

«Я поняла, что нужно дарить детям... Им надо давать возможность не горбатиться, чтобы заработать на свое первое жилье... Я уверена в том, что свой дом – это база, это безопасность. И я благодарна Богу, что могу дать эту возможность своим детям», – написала Айза в личном блоге.

Сэм был рожден в браке с рэпером Гуфом. Но семейный союз достаточно быстро распался. Айза рассказывала о пристрастии экс-супруга к запрещенным веществам и о его изменах.

Сейчас бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина встречается с Степаном Кузьменко, который ранее занимал пост замначальника нефтяного центра в Нефтеюганске, а сейчас, по информации из его телеграм-канала, зарабатывает на криптовалюте. Степан на 10 лет младше Айзы.