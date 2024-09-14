Волочкова оправдалась за публичное оскорбление дочери Успенской

Минувшей ночью российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях пост, в котором раскритиковала «недолюбленных теть», утверждающих, что она не танцует, а просто ходит по сцене. Она не назвала имен, но подкрепила свои слова неудачным снимком дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. В субботу, 14 сентября, Волочкова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором объяснила свой поступок.

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Звезда объяснила, что обращалась не к дочери Успенской, а фотографию разместила случайно. По ее словам, знакомый прислал ей несколько фотографий, среди которых было и фото Плаксиной. Балерина не обратила внимания и разместила его в блоге.

Волочкова подтвердила, что у нее прекрасные отношения с семьей Успенской и ее дочерью в частности. Танцовщица подчеркнула, что ее слова были адресованы хейтерам, которые не оставляют ее в покое.

— У нас нет никакого конфликта с дочерью Любочки Успенской, Таней. Мы дружим с Любой уже давно. Мое сообщение было предназначено совсем другим людям — злым, которые осмеливаются писать оскорбления успешным и состоявшимся личностям и изливают свою желчь. Знакомый прислал несколько фотографий, на одной из которых оказалась Таня. Но многие хотят сделать из этого сенсацию и пытаются столкнуть нас лбами. Ничего не выйдет! — подытожила Волочкова.

Пост, о котором идет речь, балерина опубликовала в ночь на 14 сентября. Там Анастасия Волочкова якобы публично оскорбила дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину. Она опубликовала в соцсетях снимок, где звездная наследница запечатлена с кривыми и выбитыми зубами после падения с велосипеда.