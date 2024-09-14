69-летний актер Брюс Уиллис, страдающий тяжелым заболеванием, был замечен во время поездки на автомобиле по Лос-Анджелесу. Звезда фильма «Крепкий орешек» улыбался и выглядел расслабленным. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с артистом.

Брюса Уиллиса засняли в автомобиле во время поездки по Лос-Анджелесу. Актер сидел на переднем пассажирском сиденье вместе с другом. Артист был одет в голубую футболку. Папарацци заметили, что он улыбался и выглядел спокойным и расслабленным. Судя по всему, состояние знаменитости стабилизировалось.

Публичное появление актера состоялось через несколько недель после того, как его старшая дочь, 36-летняя актриса Румер Гленн Уиллис, сообщила, что с ним «все замечательно».

Напомним, в 2022 году стало известно о том, что Брюс Уиллис был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у актера развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.

Ранее сообщалось о том, что дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса раскрыла его нынешнее состояние.