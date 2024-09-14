Майданов назвал заявление Крида об уходе со сцены «пиар-ходом»

Не так давно Егор Крид публично заявил о том, что он устал и хочет на некоторое время покинуть сцену. Денис Майданов считает, что поклонникам не стоит огорчаться - Егор надолго не исчезнет. Он - настоящий артист, так что обязательно вернется, причем с новыми наработками, пишет «Московский Комсомолец».

«Я думаю, что это, возможно, пиар-ход человека, который привлекает внимание к своей творческой паузе. Потом, когда из этой паузы он будет выходить, скажет: я написал новый альбом, новый хит, новый трек... Наверное, вынужден поддерживать постоянное внимание, придумывая пиар-поводы. Настоящий артист действительно очень устает на сцене от своих концертов. Но настоящий артист, если он выбирает эту стезю, может сойти с дистанции только по медицинским показаниям...», - объяснил Майданов.

Ранее певец Егор Крид встал на защиту девочки-квадробера, которую осудила Mia Boyka. Певец прокомментировал видео, на котором его коллега высмеивает увлечение поклонницы прямо со сцены.