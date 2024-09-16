Слепакова* внесли в реестр иноагентов за песни про президента и российских военных

Одной из причиной включения поэта и певца Семена Слепакова* (признан иноагентом) в реестр иностранных агентов стали публикации своих песен в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

© Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

В честности, в материале агентства упоминаются видео с песней, в которой поэт «высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России», а также музыкальные композиции, в которых он, «высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО».

РИА Новости: Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять статус иноагента

Минюст России внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве пояснили, что певец получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении граждан РФ.

Недавно он обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него статус иностранного агента. Все остальные инстанции до этого отклонили его жалобу.

*признан иноагентом.