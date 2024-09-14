СМИ: Масляков обеспечил наследников на несколько поколений вперед

Александр Масляков скончался в возрасте 82-х лет от пневмонии на фоне продолжительной борьбы с онкологией. Мэтра похоронили на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает издание vokrug.tv, наследство остается супруге покойного Светлане Анатольевне, далее - сыну Александру и внучке Таисии. В частности, квартиры в центре Москвы, одна из которых 200-метровая, особняк на Рублевке площадью 654 кв. м. А еще у Александра Васильевича был автопарк премиальных машин.

Но базу финансового благополучия следующих поколений семьи журналисты видят в компании «АМиК», занимающейся производством всего, что связано с КВН.

Когда Александр Васильевич уже отошел от дел, его бизнесом стал заниматься сын. На сайте ФНС можно увидеть, что выручка компании за прошедший год составила свыше 1,2 миллиарда рублей. Товарные знаки, которыми владеет Масляков-младший — «Клуб веселых и находчивых», «Смешнее всех», «Планета КВН» и еще 11.

Клуб веселых и находчивых, созданный Александром Масляковым, является фантастическим шоу, которое дало дорогу в жизнь огромному количеству людей, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.

Он выразил удивление, что КВН до сих пор не попал в Книгу рекордов Гиннесса. По его словам, он не знает случаев, чтобы какая-то программа просуществовала 50 лет и продолжала собирать высокие рейтинги.