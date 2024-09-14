Билеты на бизнес-тур Дудя* остались нераспроданными

Юрий Дудь был вынужден срочно менять планы своего бизнес-тура. Изначально сообщалось, что мероприятие пройдет в Испании, у берегов Барселоны, на борту яхты Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку.

Принимать участие в мероприятии должны были Юрий Дудь, Михаил Шац*, Noize MC*, Олег Тиньков*, Илья Варламов*, пишет Телеграм-канал SHOT. В продажу выставили 36 билетов, стоящих примерно 3,4 миллиона в пересчете на рубли.

Обнаружив отсутствие ажиотажного спроса, организаторы начали предлагать различные бонусы и скидки. Но все равно удалось продать лишь 12 билетов.

В итоге пришлось менять яхту на суденышко в три раза меньше. Соответственно, заработок организаторов кардинально уменьшился.

Летом журналист Юрий Дудь закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя почти два года после открытия. Как сообщает Telegram-канал Mash, за это время в нем так и не появилось ни одного сотрудника, кроме гендиректора.

*Признаны иностранными агентами в РФ.