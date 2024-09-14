Юлиан убежден, что следует прекратить платить артистам миллионы

В последнее время Юлиан нечасто выступает перед публикой, но когда дает концерты, то собирает аншлаги. Недавно певец приехал в Дом музыки на 87-летие Иосифа Кобзона. Певец давно дружит с семьей Иосифа Давидовича.

В кулуарах исполнитель побеседовал с журналистами. Он считает, что в нынешних условиях совершенно ни к чему платить представителям шоу-бизнеса огромные гонорары. Сейчас эти средства нужнее на СВО. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Я считаю, сейчас надо один закон принять-прекратить платить миллионы артистам. Я не знаю, как это сделать, я не депутат, но я считаю, что артисты такие же люди, как и все. Звезды у нас только на небе. И конечно, в чем попало артисты действительно не должны выходить на сцену. Но вообще все эти миллионы, весь этот шоу-бизнес надо закрывать», - сказал Юлиан.

Катя Лель подала в суд на больного раком Отара Кушанашвили после его резких слов в ее адрес. Журналист высмеял заявление певицы о том, что она общается с инопланетянами. По поводу спора звезд высказался артист Юлиан.

По его словам, суд решит, кто прав, а кто виноват. Однако Юлиан подверг сомнению, что иск звезды удовлетворят, узнав о ее связях с инопланетянами.