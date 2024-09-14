Запад солгал, обвинив президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Как утверждает музыкант, его пытались «отменить», поскольку он выступал против обвинений в адрес Асада, сообщает РИА Новости.

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«Мы знаем, что он [Асад] так не поступал. Доказательство налицо, и мы это знаем», — заявил Уотерс.

Основатель Pink Floyd подчеркнул, что американцы, французы и англичане направили войска в страну и сбрасывали бомбы на сирийский народ.

Ранее Уотерс заявил, что Запад старается выставить президента России Владимира Путина «плохим парнем». Западные страны стремятся очернить всех, включая его, кто не поддерживает их позицию по конфликту на Украине, убежден музыкант.

До этого он сообщил, что политическая элита США убеждена в своем превосходстве над украинцами. По его словам, такого мнения придерживаются президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и экс-глава государства Дональд Трамп.