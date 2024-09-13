Угодившая в скандал Волочкова попыталась оправдаться

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила свои оскорбительные комментарии в адрес дочери певицы Любови Успенской Татьяне Пласкиной. Об этом сообщает News.ru.

Как пояснила Волочкова, произошедшие является случайностью. Как заявила балерина, она по случайности добавила в свой пост фото Плаксиной, а написанные грубости были адресованы не в ее адрес. Волочкова также добавила, что она дружит с Успенской и Пласкиной.

«Знакомый прислал мне несколько фотографий, одна из них оказалась Танина. Я без задней мысли залила ее с несколькими словами, адресованными вовсе не Тане, а тем людям, которые нагло пишут гадости и оскорбления. Это было мое послание всем, кто это делал. Никакого конфликта с Танечкой у нас нет. Мы дружим», — заявила она.

Напомним, что ранее Волочкова оскорбила Татьяну Плаксину в социальных сетях. После того, как Пласкина заявила, что балерина «не танцует, а просто ходит по сцене», Волочкова выложила в своих соцсетях фотографию обидчицы после аварии, на котором были заметны повреждения зубов Плаксиной. В своем посте Волочкова заявила, что это снимок «является ужасом», а сама девушка — «несчастная ведьма».