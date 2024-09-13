Муж Лены Катиной: «Надеюсь, тебе там наверху стыдно, мама»

«Надеюсь, тебе там наверху стыдно, мама»: муж Лены Катиной нашел отца спустя 42 года
Муж певицы Лены Катиной Дмитрий Спиридонов сообщил, что нашел отца спустя 42 года. Он также пристыдил покойную мать, которая утверждала, что папа мертв.
Соответствующий пост появился в личном блоге Спиридонова.
«Я нашел отца, спустя 42 года», - написал супруг Катиной.
Оказалось, что у него есть брат, сестры и племянники. Дмитрий признался, что три дня испытывает шок. Спиридонов долго искал родственников, тем более, что мать уверяла, будто папы нет в живых. Оказалось, что отец даже не знал о существовании сына.
«И да, мам, ты не права, внушая мне, что папа мертв. Он жив, и он офигенный… Надеюсь, тебе там наверху стыдно, мама», - написал Спиридонов и сравнил жизнь с бразильским сериалом.
Вместе с тем он признался, что счастлив.
Певица Лена Катина призналась, что муж может на нее наорать без повода
Ранее Катина рассказывала о преследованиях фаната. По словам певицы, психически неуравновешенный человек то хотел жениться на ней, то покупал пистолет, чтобы убить. Перед поездкой в Польшу для выступления ей писали поклонники, предупреждая об опасности. Тогда ее команда обратилась в полицию – Катиной усилили охрану.