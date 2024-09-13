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Волочкова оскорбила в соцсетях дочь Успенской

Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге оскорбила дочь певицы Любови Успенской исполнительницу Pacha Tati (Татьяну Плаксину).

Волочкова оскорбила дочь Успенской
© nsn.fm

Танцовщица разместила в истории фотографию, на которой Плаксина изображена в период, когда лишилась передних зубов после падения с велосипеда.

«Жуть. Несчастная ведьма», — написала Волочкова.

Кроме того, балерина опубликовала пост с неудачным фото Татьяны Плаксиной.

Начала отмечать: вывалившая грудь Волочкова снова оказалась под елочкой

Ранее Анастасия Волочкова заявила о намерении продать 20 своих квартир в Астрахани. По словам балерины, она устала заниматься содержанием жилья.

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