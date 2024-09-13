Волочкова оскорбила дочь Успенской

Волочкова оскорбила в соцсетях дочь Успенской
Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге оскорбила дочь певицы Любови Успенской исполнительницу Pacha Tati (Татьяну Плаксину).
Танцовщица разместила в истории фотографию, на которой Плаксина изображена в период, когда лишилась передних зубов после падения с велосипеда.
«Жуть. Несчастная ведьма», — написала Волочкова.
Кроме того, балерина опубликовала пост с неудачным фото Татьяны Плаксиной.
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Ранее Анастасия Волочкова заявила о намерении продать 20 своих квартир в Астрахани. По словам балерины, она устала заниматься содержанием жилья.