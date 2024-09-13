Иск москвички Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной принят к производству, в ближайшее время состоится разбирательство по существу.

Такое решение приняла судья Хамовнического районного суда Татьяна Перепелкова по итогам беседы с представителями сторон. На беседу не пришли ни Лариса Долина, ни Полина Лурье. Истец и ответчик прислали своих представителей.

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова отказалась от комментариев. Представители Полины Лурье назвали доверительницу добросовестным приобретателем и намерены добиться ее права на пользование элитным жильем.

Появились подробности о покупательнице квартиры Долиной

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников: по указанию злоумышленников продала свою квартиру и передала курьеру крупную сумму наличными. Ущерб превысил 200 миллионов рублей.