Кудрявцева рассказала о трагедии в семье

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о смерти бывшего зятя Дмитрия Жукова — экс-супруги ее родной сестры Оксаны Жуковой. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, пишет «Комсомольская правда».

По словам знаменитости, 57-летний Жуков всю жизнь посвятил космосу. Он работал руководителем пресс-службы Центра управления полетами. Кудрявцева призналась, что именно благодаря ему она побывала в Центре подготовки космонавтов. Кроме того, мужчина обладал отличным чувством юмора, играл на гитаре, пел.

«Благодаря ему облазила все в центре подготовки космонавтов. Умнейший человек, который рассказывал удивительные истории про космос, а мы слушали, открыв рот», — написала Кудрявцева.

По ее словам, вчера Жуков вернулся с Байконура, а сегодня утром у него остановилось сердце. По словам телеведущей, он был одним из очень дорогих ей людей и является отцом ее любимого племянника.