Соседов рассказал о скандальном характере Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал интервью Степана Разина, который рассказал об угрозах Аллы Пугачевой.

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Продюсер пояснил, что в конце 90-х выпускал собственную газету, в одном из номеров которой вышла статья с критикой голоса исполнительницы хита «Арлекино». Пугачева пришла в ярость от слов про «прокуренный голос», стала звонить и даже угрожать Разину, говоря, что «закопает».

Сергей Соседов рассказал, действительно ли Алла Пугачева была так агрессивно настроена, и имела ли она влияние на шоу-бизнес 1990-х.

«Да, она была агрессивна, но не столь влиятельна, как ей приписывают (она была влиятельна лишь в определенной мере)», – заявил музыкальный критик.

Соседов подчеркнул, что певица «всю жизнь создавала о себе мифы и умело использовала человеческие слабости».

«Она далеко не настолько умна, как ей хотелось казаться. Она любила стращать, но только тех людей, кто мог на это повестись. Были и другие, которые, наоборот, ставили ее на место», – отметил он.

По словам критика, когда артистке отвечали тем же, то она «быстро умолкала».

«Пугачева занималась тем, что пускала пыль в глаза. В свое время этому ее научил второй муж, режиссер Александр Стефанович», – добавил критик.

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