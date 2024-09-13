Звезда «Бедной Насти» проводит время с иноагентами после отъезда из РФ

Актер Александр Филиппенко неожиданно объявился возле певицы Монеточки* (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ) после болезни. О звезде сериалов «Бедная Настя» и «Мастер и Маргарита» больше года почти ничего не было слышно. Как оказалось, мужчина хорошо себя чувствует после переезда за границу.

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Напомним, что в 2022 году знаменитость подхватил коронавирус, а СМИ писали о его госпитализации. После этого он пропал из поля зрения публики, только через несколько месяцев стало известно, что Филиппенко был уволен из театра и уехал из России к дочери в Литву. Больше года он не появлялся в сводках новостей, и только недавно в соцсетях опубликовали свежее фото актера.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как оказалось, он проводит время с иноагентом Монеточкой*. Она опубликовала фото с ним во время своего европейского тура. Журналисты отмечают, что выглядел он хорошо. О его нынешней жизни не так много известно, так как Александр Георгиевич не дает интервью.

Ранее мы писали о том, что певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за страха попасть в тюрьму. Как пояснила артистка, она очень хотела выступить в Казахстане, поскольку в стране у нее много фанатов.

*(признана иноагентом на территории РФ)