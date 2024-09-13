В России призвали отменить спектакли с Теоной Дольниковой

Движение «Зов народа» призвало Минкульт отменить в России спектакли с участием актрисы Теоны Дольниковой. Об этом сообщается в группе движения в соцсети VK.

Представители движения заявили, что Дольникова занимает антироссийскую позицию. Они отметили, что актриса покинула Россию и переехала в Грузию, где дала интервью, в котором негативно высказалась о РФ.

«Видимо, в Грузии ее творчество не пользовалось большим спросом, и она решила вернуться в Россию, чтобы заработать на спектаклях. Однако как возможно, чтобы человек, который так оскорбляет и дискредитирует Россию, допускался до спектаклей?» - заявили в «Зове народа».

Ранее в Госдуме призвали запретить выступления певицы Аллы Пугачевой в России. СМИ сообщали, что певица собирается дать сольный концерт в РФ до конца 2024 года.

Также в Думе призывали включить Пугачеву в список иноагентов из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Сама Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.