Разъяренная Королева пожаловалась на инцидент после свадьбы сына

У Наташи Королевой последние недели проходят весьма эмоционально. Мало того, что на днях они с мужем Сергеем Глушко отгуляли на свадьбе собственного сына Архипа (он, кстати, все же женился на девушке, которая совсем не нравится родителям), так еще и столкнулись с неприятной историей в доме своих сватов.

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К родителям девушки Мелиссы (невестка звезд) внезапно ворвались представители прессы, желая узнать о ее семье и сделать какие-либо интересные фотографии.

Исполнительница «Желтых тюльпанов» пришла в шок, что такое возможно. Ведь родственники со стороны невесты даже не присутствовали на свадьбе. Они точно не хотят публичности и не приемлют образ жизни, в котором живут Королева с Тарзаном.

«Под вымышленным предлогом репортеры просто ворвались в квартиру родителей Мелиссы, жены Архипа. Начали пытаться выводить их на какие-то разговоры, снимали скрытыми камерами, гонялись за маленьким братом…» — сетует вокалистка.

Признаться честно, она и сама не очень хорошо знает новоиспеченных родственников, но готова встать на их защиту. Ведь, если разобраться в ситуации, то повышенное внимание к семье возникло именно по причине звездности семьи Архипа.