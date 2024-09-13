На «Яндекс Музыке» заблокировали альбом «Касты»

Новый альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа» заблокировали на «Яндекс Музыке». Решение принято по требованию Роскомнадзора, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса.

В ведомстве выявили в новом альбоме информацию, «направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

В «Яндекс Музыке» указали на необходимость исполнять подобные требования РКН в течение 24 часов. Если этого не сделать, сервис будет недоступен. На странице альбома висит плашка о том, что он недоступен, его нельзя прослушать и скачать.

Напомним, что в 2022 году группа «Каста» приняла решение покинуть Россию. После этого фронтменом, рэпером Влади был выпущен сольник «Длится февраль». Последним альбомом «Касты» до «Новинок» был «Альбомба», вышедший в 2021 году.