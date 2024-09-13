Бьянка ответила на призывы признать ее иноагентом

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, прокомментировала призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина признать ее иностранным агентом из-за выступления на немецком фестивале Glamotion.

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Артистка опровергла все обвинения в свой адрес и заявила, что своими выступлениями в других странах дает возможность соотечественникам слушать музыку и общаться на родном языке. В качестве доказательства Бьянка опубликовала в своем блоге видео с того самого концерта в Германии, на котором поет на фоне российского флага.

«Моя позиция абсолютно ясна, и я ее несу всему миру», - подписала ролик артистка.

Она также отметила, что для защиты своих прав подаст в суд.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Клаву Коку, Бьянку, Jony и группу RASA на предмет иностранного финансирования из-за выступления на немецком фестивале Glamotion, организаторы которого, возможно, спонсируют ВСУ.