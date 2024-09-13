Сестра Кейт Мосс оказалась в больнице после передозировки «Оземпиком»

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти оказалась в больнице после передозировки «Оземпиком». Passion.ru

26-летняя манекенщица рассказала, что приняла большую дозу препарата. По ее словам, тогда у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием. Кроме того, она отметила, что ее вес резко снизился с 60 до 53 килограммов всего за несколько недель. После медицинского осмотра девушка узнала, что дозировка препарата, которую она вводила себе в ногу, обычно назначается пациентам весом не менее 100 килограммов. Lenta.ru

Самый страшный момент случился, когда модель стояла в ванной. «Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Моему другу Рису приходилось удерживать мои ноги. Я не понимала, что происходит, мое лицо было напряжено, все мое тело окаменело, руки сжались, и я не могла ими пошевелить. Это было, честно говоря, ужасно», — рассказала сестра Кейт Мосс. Сейчас ей требуется реабилитация.

Лотти свое мнение о препарате изменила и категорически не советует применять его без крайней необходимости. «Я скорее умру, чем приму это снова», — заявила она. Super.ru