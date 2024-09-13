Собчак сделала необычную покупку на выставке в Москве

Ксения Собчак посетила ярмарку современного искусства Blazar и приобрела работу бурятского художника Амгалана Ринчинэ. Журналистка стала первым покупателем на выставке мастера.

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Теледиве приглянулось произведение из керамики под названием «страж». Однако ей не удалось лично пообщаться с создателем, так как он не смог приехать в Москву из-за высокой занятости.

«В этой работе я повествую о традициях бурят, в частности о магических предметах культуры быта. Лично пообщаться с Ксенией не удалось, поэтому могу лишь предположить, что ее заинтересовало бурятское современное искусство», - приводит издание «Южный федеральный» слова Амгалана.

Мастер подчеркнул, что интерес к произведениям со стороны знаменитости его обрадовал. Он пояснил, что таким образом о его работах узнают больше людей.

Ранее 42-летняя Ксения Собчак преобразилась для фотосессии в стиле 1930-х годов. Знаменитость примерила короткий светлый парик и выбрала перчатки с леопардовым принтом.