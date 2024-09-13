Заочно арестованный пикап-коуч задолжал налоговой 152 тысячи рублей

Пикап-коуч Денис Байгужин, заочно арестованный в России за мошенничество, задолжал российской Федеральной налоговой службе (ФНС) 152 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас он находится в Дубае, где запустил курс для русских девушек, которые хотят выйти замуж для миллионера — его стоимость примерно равна размеру налогового долга.

© Соцсети

Байгужин имеет обширную биографию. В прошлом он работал в милиции, после начал предоставлять свои услуги как частный детектив, а потом попал в тюрьму за мошенничество. Выйдя из мест лишения свободы, он нашел себя в коучинге — тренер предлагал женщинам курсы по достижению богатства. Кроме того, Байгужин был совладельцем Церкви евангельских христиан, Службы семейных отношений, фармацевтической компании и Академии профессионального коучинга.

Когда покупательницы курсов заподозрили неладное, они обратились в полицию. Девушки рассказали, что на тренингах их заживо хоронили и заставляли драться друг с другом, чтобы воспитать «новую себя». Байгужин вовремя уехал из России и избежал ареста.

Сейчас коуч пытается заработать как может. Он приглашает женщин на личные тренинги в Дубай и открывает всяческие клубы с платной подпиской.