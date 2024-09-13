Фит Pharaoh с американским рэпером удаляют со стриминговых сервисов

Совместный трек российского рэпера Pharaoh (Глеб Голубин) с американцем Destroy Lonely «Omega» начали удалять с музыкальных стриминговых сервисов. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стало недовольство лейбла американского музыканта, который заявил, что не хочет иметь каких-либо дел с Россией и российскими исполнителями.

Композицию выложили 30 августа, однако с ней сразу начались проблемы. Так, Destroy Lonely решил перестраховаться и не публиковал «Omega» у себя, а Universal Music Group и вовсе выдвинули требования удалить фит.

В результате Spotify прислушался к лейблу и удалил трек. После этого Голубин перезалил «Omega» без ссылки на официальную карточку зарубежного артиста. Попытки решить вопрос пока не увенчались успехом.

Канал также сообщает, что из-за удаления трека со стримингов Pharaoh может лишиться 100 млн рублей, которые ему якобы заплатили за нативную рекламу букмекерской конторы в тексте. Вместе с тем в самой компании отрицают, что заказывали у Голубина подобную интеграцию.