Харламов и Мусагалиев у гроба Маслякова удивили всех: причина конфликта

На прощание с экс-руководителем КВН Александром Масляковым 11 сентября пришли комики Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов. При жизни основателя Клуба веселых и находчивых были в конфликте с ним. Что об этом известно, как они высказались о Маслякове?

Почему с Масляковым поссорился Харламов

На церемонии прощания Харламов сказал, что Маслякова в качестве ведущего КВН заменить нельзя.

«На мой взгляд, никак [не заменить]. КВН будет продолжаться, потому что это огромное движение, но Александра Васильевича не заменишь», — считает он.

Ранее Харламов вспомнил про конфликт с Масляковым, после которого первому пришлось покинуть клуб. Так, Харламов выступил на одном из мероприятий КВН, хотя оно не было согласовано с руководителем.

«Александр Васильевич позвонил мне ровно за три минуты до выхода на сцену, чтобы сказать: „Если ты выйдешь, в КВН тебя больше не будет“. <...> Я решил, что пойду», — вспомнил тот эпизод Харламов.

Когда он пошел к Маслякову, чтобы извиниться за случившееся, произошел скандал.

«Последний раз, когда я открыл дверь со словами „Александр Васильевич...“, мне были сказаны не очень-то приятные вещи, после которых я из КВН ушел вообще», — рассказал Харламов.

Однако, отметил он, через семь лет, когда они снова встретились, ситуация была исчерпана.

Из-за чего поссорились Мусагалиев и Масляков

Экс-капитана сборной «Камызяки» Азамата Мусагалиева Масляков критиковал за попытку сделать «похожее на КВН шоу». Речь идет о проекте «Игра».

«Эти, с позволения сказать, "игроки" не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет», — прокомментировал конфликт в интервью ТАСС сам Масляков в 2021 году.

Со слов Мусагалиева, Масляков в адрес юмориста и его команды также заявил, что «вы никто и звать вас никак, и все, что я сделал, это сделал я, а не вы».

«Я с ним [Александром Масляковым] дружил. Он со мной — нет. Я его уважал, он меня — нет. <...> Нам нужны были деньги, чтобы кормить семьи и как-то жить дальше. <...> Все, что мы ему [Маслякову] ни предлагали, все наши новые идеи отвергались и подвергались какому-то ревностному обсуждению», — вспоминал позже Мусагалиев.

Комик также был убежден, что Масляков не переживал из-за потери общения со своими бывшими подопечными.

Продюсер объяснил, почему Харламов и Мусагалиев пришли на похороны Маслякова

Харламов и Мусагалиев пришли на похороны основателя КВН, с которым они раньше конфликтовали, из чувства благодарности, убежден продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, оба юмориста получили счастливый билет и путевку в жизнь благодаря КВН.

«Мусагалиев и Харламов поступили правильно, придя на похороны Маслякова. <...> Они оба задержались там [в КВН] надолго, долгое время были преданы этому движению и лично Александру Васильевичу. В том числе, наверное, в благодарность за все, что КВН им дал. И это само собой разумеющееся, что они пришли с ним проститься, несмотря на все разногласия, которые у них были в последнее время», — сказал Бабичев NEWS.ru.

Продюсер добавил, что разногласия комиков с Масляковым не были столь серьезными. Кроме того, все, кто стоял у истоков Comedy Club, в том числе Харламов и Мусагалиев, неоднократно посещали юбилейные игры КВН и сидели в жюри.

Кто еще из КВН простился с Масляковым

Простились с Масляковым и многие другие бывшие участники КВН. Так, Александр Ревва на церемонии прощания заявил, что бессменный телеведущий юмористической игры почти не менялся в глазах телезрителей, так как стоял на сцене многие десятилетия и всешда улыбался. Ему казалось, что Масляков «будет жить вечно».

Экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Светлаков написал в своем Telegram-канале, что Масляков был планетой, вокруг которой вращались участники Клуба веселых и находчивых.

Бывшие участники Клуба веселых и находчивых Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Виктор Васильев тоже посетили церемонию прощания с Масляковым. Юмористы заявили, что он был им как отец.