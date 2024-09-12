Алсу улетела в США после развода

Певица Алсу улетела из России после развода с Яном Абрамовым. Снимками из путешествия она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Алсу опубликовала фото с певицей и подругой Арианой. Подруги ходили по улицам Нью-Йорка. Певица улетела в США сразу после развода.

"Уже традиционное фото раз в год с моей Арианой. Люблю тебя, детка, и уже скучаю", — написала Алсу.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

В конце августа Алсу восхитила фанатов появлением в ярком комбинезоне с глубоким декольте. Артистка выступила в откровенном наряде на фестивале "Новая волна" в Сочи и поделилась кадрами в личном блоге. Поклонники звезды отреагировали на ее образ следующими комментариями — "Наряд мести", "Голливуд отдыхает", "Роскошная роскошь".