Баскову заявил, что ему пришлось взять кредит

Певец Николай Басков работает без выходных и признается, что получает удовольствие от заработка. В эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале звезда рассказал, на что усиленно копит деньги. Оказалось, что в его доме идет ремонт.

Все лето исполнитель хита «Шарманка» посещал одно мероприятие за другим. Он признался, что провел в самолете больше времени, чем дома. Но такая ситуация его вполне устраивает.

«Я получаю удовольствие от заработка. Понимаю, что мне есть что потратить, что купить, что это же так классно. Ты идешь на свою любимую работу и за это еще получаешь деньги», — поделился Николай.

СМИ отмечают, что певец уже несколько лет занимается строительством дома в Подмосковье. Пока он так и не смог провести новоселье, так как ремонт еще не завершен.

«Пришлось взять кредит, потому что все подорожало. Было все так неожиданно. Вообще все: кирпич, цемент, какие-то новые трубы», — объяснил звезда.

Именно по этой причине исполнитель работает без выходных. Но поклонники волнуются за здоровье кумира, не отразятся ли переработки на самочувствии мужчины. Николай решил всех успокоить.

«Ты что, мне гадалка сказала, что я буду до 91 года жить. Не торопись», — заявил он.

Басков нашел плюсы в таком количестве работы. Из-за загруженности он не успевает поесть, поэтому сохраняет стройность.