Кендрик Ламар неожиданно выпустил новый сингл Watch The Party Die

Хип-хоп-музыкант Кендрик Ламар в своих соцсетях поделился свежим треком Watch The Party Die. Это первая работа исполнителя со времен его нашумевшего дисса на Дрейка Not Like Us (2024).

© Звук

В песне рэпер, вероятно, намекает, что его биф с Дриззи еще не закончен: «Только что вывел из себя этого человека, это всем доставит немало хлопот». Кроме того, Ламар упоминает сторонника канадца, подкастера DJ Akademiks. Композицию сопровождает фотография потрепанных кроссовок Air Force 1, что, скорее всего, отсылает к синглу Дрейка Push Ups, высмеивающему размер обуви Кендрика.

Всю информацию о противостоянии исполнителей можно найти в нашем большом материале.