Исполнителей Клаву Коку, Бьянку и Jony могут признать иностранными агентами из-за концертов в Европе, организаторы которых публично выступают за поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал Mash, соответствующее обращение к правоохранителям написали представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК).

По информации организации, осенью 2023 года артисты выступали в разных городах Германии в рамках фестиваля Glamotion, получая гонорары в евро. Организаторами выступала семейная пара — Алексей и Надежда Кинс. И если мужчина почти не высказывался о политике, то его супруга постоянно осуждала Россию, поскольку она сама родом из Украины. Кроме того, Кинс переводила ВСУ часть заработков.

По этой причине ФПБК решило обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить музыкантов на иностранное финансирование их деятельности. Если это подтвердится, то исполнителей могут признать иногентами.

Напомним, что летом депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его мнению, властям следует лишить Примадонну всего имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ и западную пропаганду.