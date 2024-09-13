Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ

Окружной судья штата Нью-Йорк приговорил певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ в некоммерческой организации по выбору за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Помимо этого, Тимберлейк обязан заплатить штраф в размере $500 с доплатой $250.

В июне певец был задержан за вождение в нетрезвом виде на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) в США. Изначальное обвинение - в вождении в нетрезвом виде - грозило ему штрафом до $1 тыс. и тюремным заключением сроком до года. Но впоследствии Тимберлейк достиг сделки со следствием и признал вину в "вождении в состоянии ограниченной способности управлять транспортным средством".

Тимберлейк входит в число самых коммерчески успешных музыкальных исполнителей в мире (более 30 млн копий альбомов и свыше 50 млн копий синглов). В 2016 году издание The Hollywood Reporter признало его "одним из величайших артистов в истории шоу-бизнеса". Помимо музыкальной деятельности, Тимберлейк сыграл множество ролей в кино, как главных, так и второго плана.

По оценке критиков, его наиболее значительной актерской работой остается образ предпринимателя Шона Паркера в биографической драме Дэвида Финчера "Социальная сеть" (2010).