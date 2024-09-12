Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV VMA

Певица Тейлор Свифт выиграла в семи номинациях, включая «Артист года» и «Лучшее видео года», на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

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Таким образом звезда получила свою 30-ю награду VMA, сравнявшись с Бейонсе, которая 25 раз становилась победительницей как сольная исполнительница и четыре раза в сотрудничестве с Destiny's Child и JAY-Z. Самый титулованный мужчина-музыкант в истории премии — Эминем с 14-ю статуэтками, уточняет CBS News.

«Лучшим видео года» стал клип Свифт и Post Malone на песню Fortnight. В благодарственной речи девушка назвала артиста «лучшим человеком для сотрудничества в музыке».

Среди других триумфаторов вечера: Чаппелл Рон; признанная «Лучшим новым артистом» Сабрина Карпентер c треком Espresso, получившим награду «Песня года»; Кэти Перри, забравшая приз за карьерные достижения — Video Vanguard Award.

Ранее новая пластинка Тейлор The Tortured Poets Department оказалась самым популярным релизом года в США.

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