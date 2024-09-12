Названа сумма иска Кати Лель к больному раком Кушанашвили

Певица Катя Лель требует с больного раком телеведущего Отара Кушанашвили более 6 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Исполнительницу оскорбили слова шоумена о ее ментальном здоровье.

По данным канала, Лель обидели слова Кушанашвили в декабрьском выпуске авторской передачи: «Катя Лель выжила из ума, она спятила». В марте певица подала в суд, но дело затянулось. Как выяснил SHOT, сумма иска складывается из двух составляющих: 6 млн рублей моральной компенсации и 477,6 тысячи рублей — судебные издержки.

Ранее адвокат Татьяна Галанцева заявила, что Лель подала иск против шоумена Отара Кушанашвили из-за ряда роликов, опубликованных на его YouTube-канале. Юрист пояснила, что ведущий нелицеприятно высказывался об артистке, высмеивая ее «доброе имя».

Галанцева подчеркнула, что ролики с критикой в отношении Кати Лель выходили на канале Кушанашвили, когда ее хит «Джага-джага» получил новый виток «беспрецедентной популярности». По оценкам адвоката, композиция артистки, ставшая вирусной в интернете, обеспечивает авторитет русского языка и российской культуры в мировом сообществе и расширяет возможности влияния отечественной культуры на ценности во всем мире.

Катя Лель подала в суд на онкобольного Отара Кушанашвили из-за инопланетян

До этого стало известно, что причиной иска стало то, что журналист усомнился в существовании инопланетян, ворующих зубы певицы. Информацию об иске подтвердила дочь Кушанашвили Дарико. Она также заявила, что считает певицу нездоровой.