Основатель Pink Floyd заявил о готовности выступить в России

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил готовность выступить с концертом в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уотерса, россияне приглашали его выступить в Петербурге и Москве. Музыкант отметил, что в настоящий момент его двухлетний концертный тур под названием This Is Not a Drill завершен, но он был бы не против выступить с концертом в России.

Уотерс отметил техническую сложность организации концертного тура. По его словам, в нем участвуют почти 170 человек персонала и музыкантов, а оборудование перевозится на 30 тягачах с прицепами.

«Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — отметил основатель Pink Floyd.

По его словам, в честь окончания конфликта он хотел был сыграть и на Украине.

3 сентября Уотерс поблагодарил народ России за победу во Второй мировой войне. Музыкант подчеркнул, что «войну выиграли вы, русские» и отметил, что не считает высадку союзников в Нормандии поворотной для хода войны.