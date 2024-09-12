Разин рассказал об угрозах Пугачевой

Продюсер Степан Разин, работавший с группами «Мираж», «Каролина», «Божья коровка», певцом Ромой Жуковым и многими другими культовыми артистами 90-х годов, в интервью NEWS.ru рассказал, что в последнее десятилетие ХХ века выпускал собственную газету под названием «МУЗОН».

Одна из публикаций вызвала резкую реакцию певицы Аллы Пугачевой. Журналисты написали, что у Примадонны прокуренный голос, который садится, пояснил Разин.

«Вечером на домашний телефон позвонили, из трубки полетели маты: «Такой-сякой Разин, срочно убери эту заметку, если не уберешь, я тебя закопаю». А как я уберу, если газета уже в продаже?! Пытался что-то объяснить. Но она не желала слушать. Прокричалась и трубку бросила», — поделился продюсер.

Он продолжил, что его, конечно, никто не закопал. Разин допустил, что Пугачевой надо было просто выпустить пар. Однако продюсер признал, что она была влиятельным человеком.

«Если вопрос входил в сферу ее интересов, то могла подъехать и решить. И с чиновниками и, как вы выразились, «с бандитами». Но она точно не контролировала весь шоу-бизнес. У нее не было бы времени на это и, главное, мотивации», — резюмировал Степан Разин.

Ранее певица Кристина Орбакайте раскрыла главную мечту своей матери, бежавшей из России Аллы Пугачевой. По словам дочери, Примадонна хочет вернуться на родину. В собственный дом, в котором живы воспоминания и который дает ощущение стабильности.